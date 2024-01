Lo sport in aiuto degli alluvionati

Dopo un primo ciclo di iniziative già realizzate lo sport calenzanese continua a mobilitarsi per raccogliere fondi per il Comune di Campi Bisenzio colpito dall’alluvione di inizio novembre. Il via delle manifestazioni, promosse dalle associazioni sportive calenzanesi fra gennaio e marzo, è fissato per domani, dalle 10 alle 16, con la "Moto Befana per bambini" in via della Conoscenza, davanti alla biblioteca CiviCa, a cura di Motoclub Pegaso. Il successivo 20 gennaio è invece già in calendario Balliamo per Campi", alle 19 apericena e alle 21 ballo con musica dal vivo nella sede di via Baldanzese 9/1 dell’ADDS Tomasiello. Ultima iniziativa comunicata, per il momento, il 39° Trofeo della Liberazione il 25 febbraio alla Piscina comunale di Calenzano in via di Prato 64 a cura di Esseci Nuoto ASD.