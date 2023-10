Lo sport a sostegno dell’Emilia

Prosegue fino al prossimo 25 novembre "Lo sport di Calenzano per l’Emilia Romagna", programma che ha visto la mobilitazione delle associazioni sportive del territorio per raccogliere fondi a favore delle zone dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione del maggio scorso. Il calendario di iniziative prevede tre appuntamenti. Domani, con orario 14-18, al Campo Sportivo Magnolfi l’Asd Atletica Calenzano organizzerà la tappa calenzanese del "Grand Prix Giovanile", gare su pista categorie esordienti. Il prossimo 12 novembre Esseci Nuoto promuoverà, alla piscina Di via di Prato, la 24esima edizione del Trofeo Città di Calenzano manifestazione di nuoto riservato ai ragazzi.