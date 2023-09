Lo show dei 40mila . Il bordeaux tinge la città. Selfie, sudore e sorrisi: "Ha vinto il cuore"

Sfondato il muro delle 40mila magliette distribuite per la XXI edizione di Corri la Vita, la manifestazione che unisce sport, cultura e solidarietà e che promuove la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno. Tra gli obiettivi dell’edizione 2023 vi era quello di sostenere un importante progetto dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) del Servizio Sanitario Regionale, volto a favorire ulteriormente la cultura della prevenzione dei tumori, oltre a supportare come ogni anno le attività del Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica Ispro-Lilt di Villa delle Rose; SenoNetwork, il portale che riunisce tutte le Breast Unit italiane e File Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus.

Sul palco allestito al Parco delle Cascine erano presenti, al momento dello start, Leonardo Fabbri, medaglia d’argento nel lancio del peso ai Mondiali di atletica di Budapest 2023, il sindaco Dario Nardella e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "E’ stata un’edizione piena di cuore ed emozioni, con una città che ha risposto in maniera unica, bellissima, elegante e colorata. Migliaia di persone hanno camminato e corso dalle Cascine fino a Piazza della Signoria con la voglia di esserci e partecipare – ha affermato la presidente della Fondazione, Eleonora Frescobaldi – Grazie a tutti i nostri sostenitori, fiorentini e non, che ogni anno, insieme ai nostri testimonial, fanno crescere la rete di solidarietà oltre ogni aspettativa”.

Durante la manifestazione, i canali social di Corri la Vita hanno registrato oltre mille visite al minuto: i partecipanti sono stati infatti invitati a condividere foto e stories utilizzando gli hashtag ufficiali dell’evento. I primi corridori a tagliare il traguardo sono stati (per gli uomini): Emmanuel Gherut, Bouras Ayoub, La Blaida, e poi (per le donne) Maddalena Pizzamano, Emma Marchione, Teresa D’Amico.