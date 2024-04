Lo show "Certi di esistere". Al Teatro delle Spiagge

FIRENZE

"Certi di esistere" è lo spettacolo di Alessandro Benvenuti che stasera e domani ore 21 sarà sul palco del Teatro delle Spiagge. Si racconta la storia di cinque attori costretti a misurarsi, durante una prova di lettura a tavolino, con l’interpretazione di un testo improponibile e farraginoso scritto dal loro autore colui che ha mosso e continua a muovere, capriccioso e seducente burattinaio nascosto nell’ombra, i sottilissimi fili delle loro complesse esistenze. Un autore che, ha permesso ai destini nati sotto cattive stelle di ognuno di loro di ammantarsi delle vesti dorate del successo grazie al suo protettivo talento. Imprevedibilmente, tutto questo sembra ad un tratto non avere più senso: trent’anni insieme per ritrovarsi tra le mani un boccone più che amaro, intriso di puro veleno, un’opera che spezza una vita di gloria e li getta in un abisso di confusione. Mentre il passato torna con un vortice di sarcasmo e irriverenza, cercano di capire dove e quando hanno sbagliato. In quest’amara commedia, però, niente è come sembra. Info: 055310230 3294187925 [email protected]

Linda C.