Lo scatto di Maria de Filippi al mare. E la tappa top secret di Di Caprio

Non è estate all’Argentario senza paparazzate di quei vip che hanno una casa tra la Feniglia e la fantastica Ansedonia. Non ci sono mai dubbi, la più aspettata è proprio lei, la regina della tv commerciale, Maria de Filippi.

È il settimanale Chi a mostrarci uno scatto in cui si rilassa al largo della costa della Maremma mentre è sulla sua barca con il solito gruppo di lavoro che prepara con lei le puntate dei suoi show su Canale 5, da Amici a C’è Posta per Te, passando per il classico intrattenimento del pomeriggio, Uomini e Donne.

Maria de Filippi possiede, infatti, Villa Sadula ad Ansedonia, acquistata nel 2002 insieme al marito Maurizio Costanzo e che è, per lei, il buen retiro di ogni estate.

L’Argentario, però, incanta tutti, soprattutto le star internazionali. Ci risulta che settimana scorsa, infatti, Leonardo di Caprio e l’amico Toby Maguire abbiano attraccato con lo yacht “Impromptu“, che spesso l’attore di Hollywood, premio Oscar per Revenant, ha noleggiato nelle scorse estati.

Un blitz di poche ore, segretissimo, che non è stato immortalato da nessuno. Sembra, però, che la coppia di amici abbia pranzato in un locale sulla costa e che abbia scelto un nutrito menù di mare prima di ripartire per una crociera privata sul mar Tirreno.

Nel weekend, invece, ha fatto la sua comparsa all’Isola d’Elba una delle donne della moda. Si tratta della figlia di Nicola e Maria Luisa, Gaia Trussardi, che proprio in una villa a pochi chilometri da Marciana Marina si era sposata proprio in questi giorni, cinque anni fa, con l’attore Adriano Giannini. Lo scatto, postato sui suoi social, la ritrae sul traghetto.

Lorenzo Ottanelli