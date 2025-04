Lo psicologo? Ora è ’on the road’. Camper fuori da scuola e dalla disco

Fa tappa anche a Bagno a Ripoli il camper dello ’Psicologo on the road’: da aprile fino a giugno in 16 appuntamenti, offre ascolto e supporto gratuito ai cittadini di tutte le età del territorio. Il progetto, ideato dallo psicologo e psicoterapeuta Maurizio Cinquini di Studiopsichefirenze, dopo una prima esperienza pilota a Figline e Incisa, dove ha registrato in ogni tappa il tutto esaurito, è stato ‘esportato’ anche nei Comuni del Valdarno aretino.

Ora si estende al territorio comunale di Bagno a Ripoli grazie al sostegno economico del Comune e della Società della Salute Fiorentina Sud-Est. Qui propone una novità: viaggerà anche in notturna venerdì 9 maggio nei pressi di piazza Peruzzi all’Antella mettendosi a disposizione dei ragazzi in entrata o in uscita dalla discoteca. Solo lo scorso anno nel territorio del Valdarno sono state 500 le persone ascoltate e accolte da ’Psicologo on the road’ nel giro di tre mesi. "Il 70% di loro – spiega Cinquini - non aveva mai fatto un percorso psicoterapeutico. Chi sale sul camper ha perso qualcosa: la serenità, la voglia di vivere, la speranza, una motivazione. Con questo progetto gli rendiamo più semplice chiedere aiuto e ci permette anche di tastare il polso della salute mentale, supporto importante per la sanità pubblica".

Tutti, dai 5 anni in su, possono chiedere un supporto allo ’psicologo per strada’. La prima tappa sarà venerdì 11 aprile a Grassina: dalle 9 alle 13 il camper farà sosta accanto all’area mercato. Mercoledì 16 sarà la volta del capoluogo in Largo Emanuela Loi. Poi il 24 aprile tocca all’Antella dalle 16 alle 20 in piazza Peruzzi, dove tornerà appunto a maggio in versione by night. Previste anche altre tappe speciali: due (il 5 e 12 maggio) saranno dedicate agli studenti e alla comunità scolastica dell’istituto superiore Gobetti Volta. Ogni utente può usufruire gratuitamente fino a un massimo di 5 colloqui della durata di 30 minuti ciascuno. Ci si può presentare direttamente al camper o prenotare al 320.0978601 o 338.9561506.