Lite alla fermata del tram a Firenze, ferito alla spalla con una forbice

Firenze, 17 marzo 2024 – Ennesimo accoltellamento per le vie di Firenze, un altro in zona Fortezza e per l’esattezza alla fermata del tram Strozzi Fallaci, già teatro di un’aggressione nei giorni scorsi.

Un ragazzo di 20 anni, di origini tunisine, è stato colpito a una spalla con un’arma da taglio, probabilmente una forbice, durante una lite con tre peruviani.

La polizia, grazie al racconto del ferito, è riuscita a identificare gli aggressori rintracciandone due di loro nei paraggi della fermata, uno di 28 anni e l’altro di 23. Sono stati arrestati per lesioni aggravate in concorso, mentre il terzo ha fatto perdere le sue tracce. Domani la direttissima.