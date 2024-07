L’Istituto Fanfani passa di mano. Comprato dalla famiglia Elkann Agnelli

Stipulato un accordo preliminare per il potenziamento e lo sviluppo dell’offerta regionale dello storico Istituto di diagnostica Fanfani di piazza Indipendenza a Firenze, che si appresta ad entrare a far parte di Lifenet healthcare, gruppo sanitario nato a Milano nel 2018 e che oggi conta 15 strutture in diverse regioni italiane. L’esecuzione, spiega una nota, "è subordinata al completamento degli atti formali e autorizzativi tipici di operazioni di questo genere. Manterranno il loro ruolo centrale Stefania e Fabio Fanfani" e "la direzione dell’azienda rimarrà in capo a Francesco Epifani". Fabio Fanfani assumerà anche l’incarico nazionale di senior medical advisor per l’intero Gruppo Lifenet. L’Istituto Fanfani, che quest’anno festeggia i 70 anni di attività, è oggi, si spiega, "un network integrato per la diagnostica e la salute in Toscana, con 15 punti prelievo e centri medici dislocati sul territorio regionale oltre" alla storica sede, dal 1964, di piazza Indipendenza. Ma è nel 1954, nella narrazione storica di una profonda ricostruzione strutturale e umana, che il prof. Manfredo Fanfani, fonda la struttura sanitaria in via della Pergola, con l’obiettivo dichiarato di proporre un progetto di “Ricerche Cliniche” in Diagnostica, sia di Laboratorio che per Immagini. Riconosciuto come una delle prime strutture sanitarie private in Italia, l’Istituto Fanfani, precorrendo i tempi e investendo in innovazione, ha introdotto metodiche di automazione del laboratorio di analisi e strumenti diagnostici di alta tecnologia."La prospettiva di poter iniziare un percorso con persone eccezionali come i Fanfani è entusiasmante - ha dichiarato Nicola Bedin, ad di Lifenet Healthcare -. I rapporti personali hanno avuto un ruolo chiave nella reciproca scelta di guardare al futuro insieme. L’Istituto, con la sua storia ricca di innovazione e il suo impegno costante per la qualità e la cura del paziente, si conferma come un punto di riferimento autorevole per la Toscana". Abbracciamo in toto l’estensione del nostro progetto propostaci dal Gruppo Lifenet - affermano Stefania e Fabio Fanfani - e siamo certi che questa partnership potrà portare grandi e tangibili benefici in termini occupazionali, di investimento tecnologico e di innovazione operativa e gestionale, mantenendo al tempo stesso la storia e i valori che hanno fatto diventare il nostro Istituto un’eccellenza del panorama sanitario italiano".