Liste e preferenze. Le regole ai seggi. Tessera smarrita?. Ecco come rinnovarla

Oltre 288.300 fiorentini hanno diritto al voto nella tornata elettorale di oggi e domani.

Quando si vota

Si vota oggi, sabato 8 giugno 2024 dalle ore 15 alle ore 23 e domani, domenica 9 giugno 2024, dalle ore 7 alle ore 23. Gli elettori sono chiamati a scegliere il sindaco e il nuovo consiglio comunale (scheda di colore azzurro), i presidenti dei cinque Quartieri (scheda di colore verde) e il parlamento europeo (scheda di colore fucsia). Per quanto riguarda il voto delle comunali, qualora nessun candidato sindaco dovesse raggiungere il 50% + 1 dei consensi al primo turno si andrà al ballottaggio che si terrà: Domenica 23 giugno 2024, dalle ore 7 alle 23 Lunedì 24 giugno 2024, dalle ore 7 alle 15) .

ELEZIONE DI SINDACO

E CONSIGLIO COMUNALE

(scheda AZZURRA)

Come si vota. Tre le opzioni. Si può votare facendo una X solo per un candidato sindaco indicato in uno dei riquadri (in tal caso il voto non si estende alle liste a esso collegate)

- Si può poi votare facendo una X per una lista di candidati consiglieri (e in tal caso il voto si estende in automatico al candidato sindaco collegato a patto che l’elettore non abbia tracciato una X specifica sul nome di un altro aspirante primo cittadino)

- Si può votare sempre facendo una X per un candidato sindaco e parallelamente con un’altra X una delle liste collegate.

Il voto “disgiunto”:

come funziona

L’elettore può votare per un candidato sindaco e per una lista a lui non collegata. In questo ultimo caso per indicare la preferenza di un candidato al consiglio comunale è necessario scrivere il cognome per esteso (o il nome e cognome) accanto alla lista. Si possono esprimere fino a 2 preferenze (con alternanza di genere uomo/donna). Nota bene. Non è necessario in questo ultimo caso descritto barrare la croce sulla lista (ma barrandola il voto resta comunque assolutamente valido) perché il consenso andrà in automatico alla stessa.

Quando il voto

è considerato nullo

- Se si tracciano due X su candidati sindaco diversi.

- Se si vota più di una lista per il Consiglio comunale (cioè tracciando una X su due simboli diversi).

- Se si traccia una X sul simbolo di una lista e si indicano le preferenze per un’altra lista.

- Per quanto riguarda le preferenze se si indicano due candidati consiglieri dello stesso sesso (due uomini o due donne) il voto per la seconda preferenza viene annullato per effetto delle regole sulla parità di genere.

Elezione dei cinque Consigli di ELEZIONE DEI QUARTIERI

PRESIDENTE E CONSIGLIERI

(scheda VERDE)

Ecco le modalità di voto per il rinnovo delle presidenze dei cinque Quartieri.

- L’elettore può scegliere direttamente con una X il presidente di Quartiere

- L’elettore può poi dare 2 preferenze per i consiglieri (secondo la regola dell’alternanza di genere). N.B. Il sistema elettorale funziona in modo analogo a quello per il sindaco e il Consiglio comunale, ad eccezione del voto disgiunto e del ballottaggio che non previsti per il Quartiere.

ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO

(SCHEDA FUCSIA)

Come si vota per le Europee.

- L’elettore può mettere una X sul simbolo della lista, oppure, oltre a mettere la X sul simbolo

- L’elettore può esprimere anche preferenze sui candidati e le candidate di quella specifica lista. Si possono esprimere da una a un massimo di tre preferenze.

Regole sulle preferenze

- E’ necessario rispettare la rappresentanza di genere: se se ne indica più di una, non si possono scrivere i nomi di sole donne o di soli uomini, ma almeno una deve essere di genere diverso dalle altre persone indicate.

- Non è possibile il voto disgiunto.

RINNOVO

TESSERA ELETTORALE

Fino a domani giugno, proprio per agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, sono previste le aperture straordinarie dell’ufficio elettorale e dei punti anagrafici decentrati. In particolare, l’ufficio elettorale (viale Guidoni 174) è aperto senza prenotazione per il rilascio di tessere elettorali oggi dalle alle 23 e domani dalle 7 alle 23. Anche i punti anagrafici di Parterre Cubo 1 (piazza Libertà 12) e Villa Vogel (via delle Torri 23) sono aperti senza prenotazione per il rilascio di tessere elettorali ma anche di carte di identità elettroniche (CIE) agli elettori oggi dalle 8.30 alle 23 e domani dalle 7 alle 23.