Liste d’attesa. Uno sportello per i ricorsi

Apre alla Casa del Popolo di Grassina lo "Sportello liste di attesa". A organizzarlo è il comitato "Io non ci sto" che fa parte del coordinamento regionale Toscana salute, ambiente e sanità. L’obiettivo, spiegano i promotori, è dare un supporto ai cittadini sui diritti di accesso alle cure e sui ricorsi, in particolare contro i tempi – spesso lunghissimi – di attesa per poter accedere a una visita o un’analisi medica, ben oltre i limiti previsti dalle linee della sanità pubblica. Lo sportello a Grassina sarà attivo ogni giovedì dalle 20 alle 22 nella sede della Casa del Popolo, con accesso dalla centrale piazza Umberto I. L’inaugurazione sarà il 20 febbraio.

Il nuovo servizio va ad aggiungersi ad altri sportelli già attivi a Firenze: uno è al Cub di via di Scandicci (mercoledì dalle 16,30 alle 18,30), un altro alla Comunità delle Piagge (mercoledì 16-18), allo Sportello di Medicina democratica al circolo Arci di Porta al Prato (primo e terzo mercoledì dalle 15 alle 18) e al Portierato di quartiere di Borgo San Frediano (giovedì 15-19). Info: [email protected].