Lista del Pd fra conferme e novità

Il vicesindaco Alberto Giusti c’è ed è capolista, mentre mancano altri importanti Pd della giunta e del consiglio comunale. Una lista con molti volti nuovi quella, presentata ieri, del Partito Democratico a sostegno di Maria Arena per le amministrative di giugno a Calenzano, che guarda, più che alla politica, al tessuto sociale e aggregativo del territorio calenzanese. "Abbiamo voluto dare vita a una lista più variegata possibile - ha sottolineato il segretario comunale Pd Paolo Santini – che potesse includere figure rappresentative della città, del mondo associativo e delle professioni". Dell’attuale giunta non sono presenti Damiano Felli e Irene Padovani: "il primo ha deciso di fare un passo indietro; Padovani dopo essersi presentata per tre volte dalle preferenze, resta a disposizione".

Nella lista compaiono anche quattro indipendenti, fra cui il segretario PSI (che non presenterà dunque una propria lista) Alessandro Corti. "Fra i candidati – ha spiegato Arena – diversi provengono dalla scuola e dalla sanità: presente il medico pneumologo Salvatore Cardellicchio, già primo segretario del Pd a Calenzano. Degli attuali consiglieri comunali sono invece in lista Riccardo Natali e il presidente del consiglio comunale Alessio Pedrini". L’elenco completo dei candidati sarà presentato il 6 aprile alla Casa del popolo di Calenzano.