L’Isolotto sempre più in fuga. Malpici (Florence) segna 5 gol

Tredicesima giornata nel campionato di Seconda Categoria. Nel Girone E l’Isolotto porta a nove punti il proprio vantaggio sulle seconde. La capolista batte in casa per 4-1 proprio la Sancat, con la doppietta di Bercigli e le reti di Di Pasquale e Ariani. La Sancat, a segno con Muanda, viene raggiunta al secondo posto dalla Florence, che nell’anticipo del sabato ha vinto per 8-3 sul campo della Sales con cinque reti realizzate da Malpici. Nelle altre gare vittoria interna per il Casellina, che batte per 3-1 il Bibe (doppietta di Tonoli e gol di Pratesi); successi in trasferta per il San Giusto Le Bagnese (1-0 con l’Impruneta Tavarnuzze, rete di Gimignani) e la Sambuca (4-0 con il Club Sportivo Firenze). Pareggio per 1-1 nel derby tra Mercatale e Grevigiana.

Nel Girone D lo Spartaco Banti Barberino si aggiudica il derby di Vicchio, battendo la Sandro Vignini con un gol di Messina al 78’. Inseguono l’Albereta San Salvi, staccata di sei punti, che ha vinto per 2-1 sul campo della Ludus ’90 con i gol di Troni e Desii; e il Reconquista, distante sette lunghezze, che ha espugnato il campo della Nova Vigor Misericordia per 2-0 con le reti del nuovo acquisto Boddi e di Romeo. In zona salvezza pareggi preziosi in trasferta per Carbonile (3-3 sul campo del Firenze Sud), Sant’Agata (0-0 a Pelago) e Firenzuola (0-0 sul campo della Fulgor Castelfranco). Risalgono in classifica la Molinense, che in casa batte 1-0 il Cavriglia (gol di Legrottaglie), e il Bagno a Ripoli, che si impone per 4-2 a Santa Brigida.

Nel Girone F il Daytona vince in casa per 1-0 con il Santa Maria (rete decisiva di Puzzoli) e rimane in vetta insieme al Poggio a Caiano. Scivola al quarto posto la Rinascita Doccia, fermata sull’1-1 sul campo del San Giusto. Sconfitte pratesi per il Real Peretola (3-2 sul campo del Naldi) e per il Sesto Calcio (2-0 con la Virtus Comeana). La Lanterna batte per 2-1 l’Atletica Castello grazie alla doppietta di Martinelli; il Cobra Kai espugna per 2-1 il campo della Laurenziana.