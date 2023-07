Lirica e classica nel segno del maestro Ferro

Musica lirica e classica trovano casa a Greve che continua a puntare sulla cultura musicale e sul legame artistico che da anni coltiva con gli Stati Unti nel segno del maestro Daniel Ferro. Una collaborazione che favorisce il turismo lirico nel Chianti da più di venti anni con le masterclass condotte dall’artista statunitense, scomparso nel novembre 2015. Il Daniel Ferro Vocal Program propone la 29ª stagione con tre appuntamenti nelle piazze e nelle pievi. Il primo è previsto domani alle 21,15 in San Leolino a Panzano, dedicato agli amici della comunità chiantigiana Marco Stecchi ed Alessandro Vanni. Il secondo il 20 luglio alle 19 in viale Rosa Libri e il terzo il 21 luglio in piazzetta Santa Croce alle 21,15, in memoria di Giovanni Weidinger barone di Sezzate. Protagonisti sono gli artisti docenti che portano avanti l’eredità cultural musicale del maestro Ferro. Provengono dagli Stati Uniti, dalla Francia, dalla Repubblica Ceca, dalla Corea e dall’Italia. Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

AnSet