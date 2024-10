Lions toscani: a ottobre tanti eventi aperti alla cittadinanza

Firenze, 1 ottobre 2024 – Potrebbe essere “Volare in alto” il tema dell’annata 2024-2025 del Lions Club Firenze Impruneta San Casciano, tanto è l’entusiasmo con cui il presidente in carica Alessio Mecocci ha aperto le danze la scorsa sera a Borgo Machiavelli: “Condividere momenti Lions con tutti voi mi rende felice e mi onora – sono state le sue parole -. La nostra è un'annata ancora in costruzione, ma che già ci ha visto partecipare al progetto "Volare senza limite" del Cinquale, con cui siamo riusciti a far sorridere tanti ragazzi diversamente abili; sabato 12 ottobre, in Piazza Buondelmonti all’Impruneta, saremo presenti con il “Camper della salute e il Camper oculistico”, destinati rispettivamente allo screening glicemico e alle visite oculistiche per la prevenzione del glaucoma. Negli spazi degli ambulatori della misericordia, inoltre, nel pomeriggio sarà possibile per la cittadinanza accedere gratuitamente a visite cardiologiche e senologiche, senza prenotazione. Ma le occasioni che avremo per esprimere la nostra vicinanza a quella parte di società che più necessita di attenzioni è solo all’inizio.” Tanto che il presidente ha voluto invitare alla serata di apertura dell’annata i rappresentanti di alcune realtà socialmente impegnate in città, come Pane Quotidiano – nella persona del presidente Luigi Maria Pernice - e Voa Voa Amici di Sofia Aps, rappresentata dal presidente Guido De Barros. “Vorrei invitare tutta la cittadinanza anche ad un altro importante appuntamento dedicato alla salute dei più piccoli – sono state le parole di Roberto Breschi, Presidente del Centro Studi del Lionismo -. A partire dalle 9,15 di mattina di sabato 12 ottobre nell’Aula Magna del Meyer Healt Campus di Firenze, il nostro Centro Studi ha organizzato un convegno sul tema “Malattie rare: sosteniamo la ricerca e la diagnosi precoce. Lo screening neonatale per la MLD: un’eccellenza toscana”. La partecipazione è gratuita anche al buffet che seguirà l’evento, previa prenotazione al 338.2064416.” Barbara Bernardini, Presidente di Zona A della 1 circoscrizione del Distretto 108La – Toscana, ha inoltre invitato i presenti allo spettacolo “Non sono rosa”, di Manuela Critelli e Silvia Nanni, che andrà in scena mercoledì 16 ottobre alle 21 nel Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Protagonisti Gaia Nanni e i musicisti Roberto Beneventi, Gabriele Doria e Victoria Martinez Valenzuela. Lo scopo dell’iniziativa è sensibilizzare sul tema della violenza e delle discriminazioni, ma anche raccogliere fondi a favore di Artemisia Centro Antiviolenza e della creazione di “Kit Lions per Codice Rosa” da distribuire nei reparti di pronto soccorso degli Ospedali della nostra regione (ingresso ad invito con donazione liberale, importo minimo suggerito 20 euro). Info e prenotazioni: 3355260216; [email protected].

Nel corso della serata di apertura dell’annata del Liosn Club Impruneta San Casciano, brillantemente condotta dalla cerimoniera Laura Cozzi Frediani, hanno portato il proprio saluto anche Tullio Parronchi, Officer Distrettuale "I Lions per Voa Voa", Lorella Paolieri, coordinatrice Distrettuale del comitato L.C.I.F, Laura Santi, del Dipartimento Salute L.C.I. Forward diabete, oltre ai Past governatori Daniele Greco e Giuseppe Guerra.