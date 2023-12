Il Lions Club Le Signe non lascia e invece raddoppia

Firenze, 17 dicembre 2023 – Lascia o Raddoppia non è il programma televisivo degli anni 50 di Mike Bongiorno, ma il motto che del Lions club Le Signe ha sposato quest’anno e non solo, nel suo programma annuale. Il club all’inizio degli 2000 contava 45 soci, poi con il passare del tempo e con le poche risorse entrate è arrivato al 2023 con soli 13 soci. L’iniziativa non è nata quest’anno, ma il frutto condivisione già proposto sotto la presidenza di Maurizio Mori ossia quello di dedicare un anno alle risorse per la crescita numerica del club. Purtroppo il Covid ha rallentato tale progettualità, anzi sembrava ormai che il club dovesse virare verso una fusione, invece il nuovo presidente Luca Biagini, all’assembra dell’aprile dello scorso anno ha lanciato il motto “lascia o raddoppia” o si raddoppiano il numero dei soci nell’annata 2023/2024 o si scioglie il club.

Certo un obiettivo quasi impensabile all’inizio, ma grazie all’entusiasmo che saputo lanciare il presidente, pian piano ogni socio ha iniziato a coinvolgere una o più persone alla partecipazione dell’annata Lions. Il presidente Luca Biagini oltre ad aprire l’ingresso alle donne, ha proposto l’apertura anche alle coppie, consapevole del maggiore coinvolgimento che questo avrebbe portato. A distanza di 6 mesi il programma e il progetto ha dato i suoi frutti. Per la festa degli auguri sono entrati nuovi 9 soci, di cui 5 donne e 4 uomini. Durante i primi 6 mesi sono già stati effettuati diversi “service” così si chiamano le donazioni e l’impegno Lions per i meno fortunati.

Dalla Caritas al Progetto Casa Marta, fino ad arrivare a contribuire all’acquisto di armadietti per una scuola di Campi Bisenzio, andati distrutti durante l’ultima alluvione. La cerimonia dei nuovi entrati è stata presieduta dal governatore Alberto Carradori e allietata dalla rappresentazione teatrale, veramente avvincente ed emozionante dell’attore Alessandro Calonaci in “Don Milani e gli anni del privilegio”.

Tutti i soci del club compreso i nuovi entrati saranno coinvolti anche per il secondo semestre dell’annata a segnalare persone interessate e a conoscere il Lions e la vita del Club.