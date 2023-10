Lions domenica in piazza. Visite specialistiche gratis per tutti

Lions in Piazza. Appuntamento domenica dalle 9 alle 18 in piazza della Resistenza con le visite mediche specialistiche gratuite per tutti. L’iniziativa è in collaborazione con Croce Rossa, Misericordia di Scandicci, studi medici Lilioum, Centro Gianfortuna Riabilitazione e fisioterapia, Lila, Russell-Newton, Mita. Ad accogliere i cittadini in piazza ci sarà il presidente del club citadino, Paolo Dieni. In piazza sarà presente anche la clinica mobile per la salute degli occhi dell’azienda CSO, partner dell’iniziativa dei Lions per gli eventi metropolitani. Info per le visite: 3553057164.