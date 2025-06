Lions di Vaglia e Alto Polesine: firmato il patto d’amicizia a sostegno del territorio

Firenze, 10 giugno 2025 – Nella cornice dell’Hotel Sydney ristorante Opera di Bologna, i Lions Club Vaglia e Santa Maria Maddalena Alto Polesine hanno ufficializzato il loro legame con la sottoscrizione di un patto d’amicizia, coronando una relazione iniziata già nel 2008, quando gli attuali soci di Vaglia militavano ancora nel Firenze Amerigo Vespucci. La conviviale InterClub, organizzata per rendere formale la volontà di “servire insieme”, ha visto al tavolo della firma i due presidenti in carica, Raffaele Marbese per l’Alto Polesine e Matteo Mugnaini per il Vaglia, affiancati dall’Officer distrettuale Gianmarco Civinini, responsabile per relazioni internazionali, gemellaggi e patti di amicizia del Distretto 108La Toscana. Alla cerimonia erano presenti numerosi soci dei due club, fra cui il sindaco di Ficarolo, Fabiano Pigaiani, e il past governatore del Distretto 108Tb, Gianni Tessari, entrambi dell’Alto Polesine, oltre a Edoardo Canino, presidente della Zona C del Distretto 108La Toscana per il club di Vaglia. L’incontro ha combinato momenti di commozione e convivialità, sottolineando la forza di un’amicizia che ora si traduce in azione concreta. I presidenti hanno infatti annunciato il primo service congiunto: un intervento a favore del Comune di Vaglia, colpito il 14 marzo da precipitazioni anomale che hanno provocato trenta frane, allagamenti e gravi danni alle infrastrutture. Il progetto fornirà nuove attrezzature e materiali di consumo alla Protezione civile locale, affinché il territorio possa fronteggiare meglio eventuali emergenze future. Così la firma del patto diventa subito operativa, inaugurando una collaborazione destinata a produrre un impatto tangibile per la comunità.

Caterina Ceccuti