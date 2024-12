Boom di nuovi soci al Lions Club Firenze Filippo Neri

Firenze, 11 dicembre 2024 – Lucia Banti, Luca Scuffi Abati, Monia Pesci, Giulietta Casadei, Carola Ferrari, Mario Marcarini e Alina Raluca. Questi i nomi dei sette nuovi soci entrati ieri sera a far parte della grande famiglia internazionale dei Lions, attraverso l’iscrizione al Lions Club Firenze Filippo Neri, presieduto per l’annata in corso da Simone Cappelli. Sette professionisti che, da ora in avanti, metteranno a servizio della comunità (con particolare attenzione ai bisogni del nostro territorio) io proprio tempo e le proprie competenze umane e professionali.

“Associazioni come i Lions Club – sono state le parole della vice presidente della Regione Stefania Saccardi - permettono alle istituzioni di essere più efficaci nel loro operare e ai loro soci di trasformarsi in uno strumento di intervento concreto a sostegno delle realtà bisognose del nostro territorio.” Una notizia, quella della nuova leva reclutata dal Club Filippo Neri, che ha animato tutta la comunità Lions della città, testimoniata dalla presenza alla serata di numerose cariche lionistiche tra cui, in primis, il governatore del Distretto 108LA della Toscana Francesco Cottini, Massimo Rigo, cerimoniere distrettuale, il presidente della 2° circoscrizione Paolo Limberti, Aurelio Massimiliano Campale, presidente di Zona D, e i presidenti Giovanni Campopiano (Lions Club Montemurlo), Elisabetta Granelli (Lions Firenze Michelangelo), Federico Peleggi (Lions Firenze Brunelleschi) e l’officer distrettuale del service Voa Voa Tullio Parronchi. “Quella che stiamo vivendo è un’annata di grande impegno – sono state le parole del Governatore Cottini -, portata avanti grazie alle tante persone dal cuore grande che fanno parte dei Lions Club toscani. In particolare la nostra attenzione è focalizzata su due services di grande importanza: il contributo finanziario - ed in termini di sensibilizzazione sul tema delle patologie rare pediatriche - al progetto di ricerca scientifica “Gocce di speranza”, promosso dall’Associazione Voa Voa Amici di Sofia Aps, per la diagnosi precoce e salvavita della Leucodistrofia Metacromatica su tutto il territorio regionale, e la distribuzione in tutti i pronto soccorsi della Toscana dei “Kit Lions per Codice Rosa”, ossia kit destinati a donne vittime di violenza con dentro l’occorrente per vivere con minor disagio e sofferenza possibile il drammatico momento dell’arrivo post trauma in ospedale.” All’iniziativa è intervenuto anche l’ex sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, oggi membro del Consiglio comunale di Firenze.