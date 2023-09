L’investigatore della storia Il noir è di casa a Firenze

Famoso a livello internazionale come esperto di fumetti e animazione (Disney e non solo) Alberto Becattini si sta da qualche anno felicemente cimentando con il romanzo noir.

Così, dopo “L’amore e il buio” e “Morte in chiaroscuro” troviamo ancora una volta il giornalista investigatore Alessio Baronti, nato dalla fantasia di Becattini, alle prese con un nuovo intricato caso in “Anime di pietra”, Ripostes Editore come i due precedenti.

Il terzo romanzo di Alberto Becattini sarà presentato mercoledì pomeriggio 6 settembre al “Libraccio” in via de’ Cerretani 16R alle 18.

Durante la presentazione dIalogheranno con l’autore Marco Ciardi e Andrea Sani.

Anche in “Anime di pietra“, la storia è ambientata ancora una volta a Firenze, in un arco temporale che va dal 1824 al 1970. Baronti, insieme al commissario Frugoli, deve sciogliere un mistero le cui origini si perdono tra le pieghe del tempo, fino a risalire a uno scienziato tanto talentuoso quanto sfortunato, che proprio a Firenze trascorse i suoi ultimi anni. Questo romanzo propone un susseguirsi di vicende e di colpi di scena fra colti riferimenti storici, letterari, musicali, cinematografici e fumettistici.

Una nuova sfida, dunque, per Becattini, fiorentino doc e appassionato di “letteratura disegnata“.

Becattini è autore di migliaia di articoli e di numerosi libri su fumetto, illustrazione e cinema di animazione, pubblicati in Italia e in molti altri Paesi, Stati Uniti inclusi. Insegnante di inglese in pensione, Becattini è anche traduttore, sceneggiatore, indicizzatore e organizzatore di eventi legati al fumetto.

Fa parte del numeroso gruppo di esperti e saggisti toscani che si occupano di comics e cartoon e che godono di una fama internazionale.