Linea Av, si va avanti in notturna

Continuano i lavori di ammodernamento della linea ferroviaria alta velocità Roma-Firenze, iniziati il 22 giugno dureranno fino al 29 luglio. "La linea – spiegano da Rfi – sarà oggetto di importanti lavori di ammodernamento e rinnovamento tecnologico che comporteranno variazioni al programma di circolazione dei treni nelle ore notturne. Si tratta di interventi funzionali all’upgrade del sistema ERTMS (European Rail Transport Management System), il più evoluto per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, su una linea quotidianamente interessata dal passaggio di convogli alta velocità oltre che strategica per la mobilità ferroviaria del Paese".

Le attività si svolgeranno in notturna (dalle 22,05 alle 05,05), a giugno, il 29/30 giugno e 30/1° luglio, e il 13/14, 14/15, 20/21, 21/22, 27/28, 28/29 luglio. I treni coinvolti saranno alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento delle linee Venezia–Roma/Napoli, Torino/Milano–Roma, Napoli–Firenze, Milano-Reggio C., Genova–Roma, in transito nella fascia oraria interessata dai lavori, subiranno modifiche d’orario con incremento dei tempi di viaggio fino a un’ora. Ma anche il treno InterCity 1579 della linea Prato Centrale–Roma Termini e i treni InterCity Notte Roma–San Candido, Roma–Trieste e Salerno–Torino subiranno modifiche d’orario.