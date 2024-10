L’indifferenza male diffuso

La nostra società è dominata dall’individualismo e spesso ci sembra che a nessuno interessi quanto stiamo bene o quanto stiamo male. Si ha la sensazione che molte persone si dimostrino empatiche, ma che poi agiscano solo per trarre vantaggi personali dalla situazione. Capita a tutti di guardare negli occhi un individuo per rendersi conto della sua indifferenza quella profonda segno di una anima vuota. Il disinteresse è la malattia della società contemporanea che ama la superficialità, il luogo comune anche se falso, che si nutre di banalità e che si inchina alla bassezza spirituale e morale in maniera più diffusa di quanto si possa pensare.

Tra i sentimenti è quello più complesso in quanto chi mostra indifferenza e menefreghismo è sicuramente una persona priva di coinvolgimento emotivo rispetto a ciò che succede intorno a lei. Questo modo di porsi può essere una forma di difesa durante una esperienza dolorosa o di delusione che porta una persona a non mostrare le proprie emozioni per proteggersi da qualcosa di inatteso e per evitare ulteriori sofferenze. Sono anime queste che hanno un ridotta capacità di regolare le proprie inquietudini e per loro è molto più facile distogliere lo sguardo dal presente per continuare a mantenere il proprio equilibrio emotivo.

Si può dire che la indifferenza è un atteggiamento di ignoranza intesa come mancanza di consapevolezza della condizione altrui che rappresenta un limite alla conoscenza degli altri. In amore l’indifferenza fa male perché priva della possibilità di condividere i propri sentimenti con la persona vicina, ostacolando la costruzione di legami profondi e significativi.

L’indifferenza nasconde la vita e trascura le emozioni. Al contrario vivere una emozione è segno di vitalità. Quando si è innamorati, quando nasce la passione, lasciarsi coinvolgere scuote l’anima. L’amore combatte l’indifferenza e ci porta verso qualcosa di infinito ed eterno talvolta in maniera improvvisa e incomprensibile.