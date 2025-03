L’incubo del posto fisso. Il paradosso contemporaneo in scena al Cantiere Florida

Due fratelli e un lavoro a tempo pieno che si trasforma in mobbing. L’obiettivo raggiunto, il posto fisso in una grande multinazionale, muta in un incubo. Due fratelli che si passano il testimone della storia: il primo è il protagonista, il secondo è il drammaturgo, che prendendo la testimonianza ne racconta la vicenda trasformandola in spettacolo, là dove la realtà e la finzione non hanno più pareti. Al Teatro Cantiere Florida lo spettacolo ‘Bidibibodibiboo’ inaugura la 12esima edizione del Materia Prima Festival, questa sera alle 19. Una pièce scritta, diretta e interpretata da Francesco Alberici capace di mostrare, con una satira pungente, il paradosso del mondo del lavoro contemporaneo. Alberici lo fa con uno sguardo sulle conseguenze del capitalismo e che gli è valso il prestigioso Premio Ubu del 2024 per il Miglior nuovo testo italiano. ‘Bidibibodibiboo’, il cui titolo si ispira all’opera di Maurizio Cattelan, è un affresco sulla realtà precaria, sulla competitività asfissiante e sulla frenesia che riguarda l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani.

Qui l’ironia serve a squarciare il velo su un modello di cultura aziendale in cui i lavoratori diventano corpi e menti da spremere per raggiungere standard esageratamente alti. Il prezzo di un capitalismo sfrenato è anche al centro del caso Gkn. Per questo, al termine dello spettacolo, si terrà un incontro con il Collettivo della fabbrica, le cui battaglie Francesco Alberici ha sposato dalla prima ora.

Lorenzo Ottanelli