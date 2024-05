L’Impruneta che vorrei: presentati i risultati del Piano Operativo Comunale

Impruneta (Fi), 11 maggio 2024 – Nei mesi scorsi i cittadini sono stati coinvolti in un percorso di partecipazione per la redazione del Piano operativo comunale, grazie al coordinamento del dipartimento di architettura dell’Università di Firenze e Dida - laboratorio regional design. Quattro gli incontri tematici con workshop e laboratori formativi che hanno portato a raccogliere idee, esigente e proposte della cittadinanza. Oggi, nel corso dell’iniziativa ScendinPiazza a Tavarnuzze, l’amministrazione ha illustrato i risultati del progetto.

Ecco un riepilogo delle principali discussioni emerse durante gli incontri.

Piazza Don Giovanni Chellini (Tavarnuzze): La comunità ha espresso la necessità di maggiore cura e manutenzione della piazza, soprattutto nelle aree dedicate ai bambini, e ha suggerito l'incremento dell'illuminazione serale e la creazione di più spazi verdi e panchine per creare aree di sosta ombreggiate. Si è evidenziata l'importanza di rendere la piazza più vivace e attiva come punto di incontro quotidiano, ad esempio con l'organizzazione di mercati.

Edificio Ex Stazione di Tavarnuzze (cosiddetto Birillo): Si è discusso sull'utilizzo dell'edificio dell'ex stazione per attività pubbliche a servizio della comunità, proponendo diverse funzioni a seconda dei piani dell'edificio e delle fasce orarie di utilizzo. Si sono avanzate proposte per attività di ristorazione al piano terra e spazi di studio o coworking ai piani superiori.

Frazione di Tavarnuzze in generale: Si è parlato della necessità di affrontare il problema della carenza di parcheggi e di valorizzare i parchi pubblici esistenti, oltre a migliorare l'accessibilità del paese per passeggini e disabili.

Territorio e sentieri della Greve: Si è proposto di valorizzare i percorsi esistenti e creare nuovi percorsi dedicati alla mobilità lenta, come ciclabili e pedonali, per promuovere un turismo più sostenibile. Si è anche discusso sull'importanza di valorizzare le ricchezze artistiche locali e rendere fruibili gli argini del fiume Greve.

Centro Storico di Impruneta: Si è discusso sulla rimozione dei parcheggi dalla Piazza Buondelmonti per renderla più vivibile e valorizzabile, oltre alla necessità di una migliore viabilità. Si è parlato anche di valorizzare le aree storiche del paese, creare collegamenti pedonali e aumentare gli spazi per i bambini. In chiusura, è stata proposta l'istituzione di un tavolo aperto che coinvolga associazioni e amministrazione comunale per continuare il dialogo e implementare le proposte emerse durante gli incontri.