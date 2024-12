"L’impianto per noi è stato anche ricchezza"

"Noi qui la campagna l’abbiamo vista davvero, anzi l’abbiamo vissuta". Anna Faggi abita in via di le Prata, a poca distanza dal deposito Eni nel quale, a inizio settimana, hanno tragicamente perso la vita cinque persone. La sua casa, così come altre nelle vicinanze, ora è circondata da attività industriali ma un tempo non era così: "I miei familiari – racconta – hanno abitato qui fin dal 1800. Mio padre è nato qui e io lo stesso. All’epoca abitavamo in una casa di contadini, erano tre in totale. La costruzione del deposito Eni e la nascita dell’area industriale, in realtà, ci hanno permesso di migliorare la nostra condizione. Grazie all’esproprio siamo stati infatti in grado di acquistare e, via via, di poter rimettere a posto questa casa. Devo dire – racconta – che fino ad ora non abbiamo mai avuto paura per la vicinanza del deposito". Infine i danni dopo il tremendo botto di lunedì: "Le porte si sono danneggiate – racconta – e si sono rotti i vetri ma in generale le case più nuove di questa zona hanno avuto conseguenze peggiori".

Sandra Nistri