L’impegno sociale si fa letteratura. Tre autori per il premio Are-té

Un evento letterario per valorizzare tre libri editi negli ultimi tre anni e selezionati per la prima edizione del premio letterario Are-té ’Gli ultimi’. Il Premio è dedicato alla letteratura sociale. La giuria - composta da Maria Letizia Magnelli in rappresentanza dell’associazione culturale Are-té, Paolo Mugnai ed Enrico Zoi - premierà uno tra questi volumi: ’La nostra cura’ di Francesco Langianni (Augh Edizioni, 2022); ’Gli squali non dormono mai’ di Barbara Scarpettini (Kimerik, 2021); ’Fratelli. Viaggio al termine dell’Africa’ di Jacopo Storni (Castelvecchi Editore, 2021).

La cerimonia di premiazione, aperta a tutti, si svolgerà sabato 27 aprile dalle 18.30 al teatro cinema Italia in via Tanzini 48 a Pontassieve. Durante la serata sarà possibile acquistare i libri in concorso al corner della libreria Fortuna di Pontassieve, presente in sala insieme agli autori.