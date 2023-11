Limonaia ’Un piano d’azione’ da tutto esaurito

Tutto esaurito, al Teatro della Limonaia, per lo spettacolo messo in scena nell’ambito del progetto "Un piano d’azione per il futuro - Social art per l’inclusione". L’iniziativa dell’associazione Vivaio per l’Intraprendenza rivolta a disoccupati, inattivi residenti in tutta la provincia, è culminata lo scorso mercoledì con lo spettacolo "Il viaggio delle meraviglie", messo in scena dai 15 partecipanti. Lo spettacolo , ispirato alle opere di Lewis Carroll, ha affrontato il tema del viaggio in modo fantastico e simbolico, come metafora della vita. Il modello Social Art per l’Inclusione utilizza teatro e formazione all’intraprendenza per scoprire e valorizzare le capacità e le risorse personali di un gruppo di giovani e adulti. Il progetto si svolge con il contributo della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest.