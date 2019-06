Firenze, 25 giugno 2019 - Uno stadio che tifa Ligabue: il popolare cantautore ha fatto tappa a Firenze per il suo tour estivo. Ed è stato subito successo. Attesa alle stelle fin dal pomeriggio sotto un sole cocente. Poi il concerto con tutti i grandi successi del "Liga". Fan che arrivavano da tutto il centro Italia e non solo. E la serata del Franchi si è trasformata in una grande festa.

Una bella risposta dopo le polemiche che avevano accompagnato le prime date del tour, in cui i numeri erano stati più deludenti. Di grande impatto il palco, corredato da maxi schermi.

Ecco la scaletta delle canzoni: “Polvere di stelle”, “Ancora noi”, “A modo tuo”, “Si viene e si va”, “Quella che non sei”, “Balliamo sul mondo”, “Ho perso le parole/Questa è la mia vita/Ci sei sempre stata/Un colpo all’anima (medley chitarra e voce), Happy Hour, La cattiva compagnia, Non è tempo per noi, Marlon Brando è sempre lui, Luci d’America, Mai dire mai, Vivo morto X/Eri bellissima/Il giorno dei giorni/L’odore del sesso/I ragazzi sono in giro/Libera nos a malo/Il meglio deve ancora venire (medley rock club)”, “Vita morte e miracoli”, “Niente Paura”, “Certe Notti”, “A che ora è la fine del mondo”, “Tra palco e realtà”, “Certe donne brillano”, “Piccola stella senza cielo”.

