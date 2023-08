Libro Vannacci, tanti lo cercano in libreria: “In un giorno una ventina di richieste”

Firenze, 22 agosto 2023 – Sono tantissimi a cercarlo. Parola delle librerie. Stiamo parlando de “Il mondo al contrario”, il libro autoprodotto dal generale Roberto Vannacci che ancora oggi, a circa una settimana dallo scoppio della bufera politica, resta al primo posto della classifica dei libri più venduti su Amazon.

Anche a Firenze, dove lo scorso 11 agosto, prima che scoppiasse la bufera e l'avvicendamento alla guida dell'Istituto geografico militare, il generale Vannacci in occasione della cerimonia per la liberazione della città dal nazifascismo, sottolineava: "L'importante è ricordare, essere fedeli alle nostre tradizioni e alla nostra storia, che non si cambia, non si può mutare né riscrivere".

Alla Red Feltrinelli di piazza della Repubblica è stato richiesto da diverse persone, confermano alla Dire gli addetti. Stessa cosa al 'Libraccio', in via de' Cerretani, dove in un giorno – venerdì scorso – ci sono state una ventina di richieste. “Noi non lo vendiamo, si trova solo su Amazon, però se lo chiedono in 20 significa che c'è curiosità. Certo, con il passare dei giorni, la cosa si sta riducendo di molto".

Il dato è confermato anche in un'altra punto della Feltrinelli, sempre in via de' Cerretani: "Oggi ce l'hanno chiesto due persone, due donne".