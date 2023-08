Panizzi al posto di Vannacci

Sarà il generale di divisione carrarese Massimo Panizzi (nella foto), originario di Marina di Carrara, a prendere il posto del parigrado Roberto Vannacci nel ruolo di comandante dell’Istituto geografico militare di Firenze, dopo la rimozione del generale spezzino disposta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto a causa delle dichiarazioni sopra le righe contenute nel libro autoprodotto dal titolo "Il mondo al contrario".

Classe 1963, Panizzi ha ottenuto la maturità classica al Liceo Repetti ed è entrato in Accademia a Modena nel 1982, scegliendo successivamente la specialità Alpina. Tra i numerosi incarichi di comando l’invio in aree calde da maggiore durante la guerra dei Balcani, successivamente (da generale) in Iraq e in ultimo Afghanistan, come senior italian rap. nella missione Resolute Support, a guida americana. Precedentemente aveva comandato la Brigata Taurinense, dando vita ad un primo esperimento di battaglione misto italo-francese per il quale è stato successivamente insignito della Legion d’Onore Francese. Si tratta di un avvicendamento, seppur improvviso e traumatico (Vannacci aveva preso servizio solo tre mesi fa) improntato alla logica operativa: l’Istituto geografico militare di Firenze dipendeva dal comando militare della Capitale, ora confluito in Comfoter, dove il generale di divisione Panizzi è già comandante territoriale. Conosce quindi molto bene le quotidiane realtà del mondo militare, non solo quella relativa ad armi e bombe, ma anche alla logistica, ai rapporti con le realtà civili del territorio e alla collaborazione con realtà come la protezione civile, accanto ai bisogni del territorio.