Georgofili, al presidente della Repubblica Mattarella il volume de La Nazione

Firenze, 27 maggio 2023 – Durante la sua visita a Firenze per le celebrazioni a trent’anni dalla strage dei Georgofili, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto in dono il libro de La Nazione sull’attentato.

Un momento della consegna del libro al presidente della Repubblica

A consegnarlo, il vicedirettore de La Nazione Luigi Caroppo e la capocronista dell’edizione fiorentina Erika Pontini. Mattarella ha apprezzato il volume e ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa editoriale per non dimenticare una fase dolorosa della vita di Firenze. Anche e soprattutto per mantenere vio il ricordo nelle giovani generazioni.

La consegna è avvenuta nella sede della prefettura di Firenze

Il libro era stato distribuito in abbinamento gratuti con La Nazione in edicola nell’edizione di venerdì 26 maggio. Il volume ripercorre quei tragici giorni e le indagini sull’attentato di mafia con interviste e foto dell’epoca.