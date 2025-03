Libri, autografi e manoscritti rari all’asta

La Gonnelli Casa d’Aste si prepara all’asta primaverile dedicata a libri, autografi e manoscritti, che si terrà dal pomeriggio di martedì al 13 marzo presso la sede di via Fra’ Giovanni Angelico 49 a Firenze. Nelle tre giornate d’asta saranno messi all’incanto 657 lotti, divisi in cinque sessioni di vendita.

Tra i lotti in asta ’Dix eaux-fortes’ (1962) con 10 strepitose incisioni originali di Lucio Fontana, numerate a matita e firmate (lotto 152, base 8.000 euro); un sontuoso Corano manoscritto e miniato a metà Ottocento (lotto 47, base 5.000 euro); il Danthe alegieri fiorentino del 1493, seconda edizione Capacasa della Commedia, profusamente illustrata e rarissima a trovarsi completa (lotto 293, base 6.000 euro) e anche qualche curiosità come il Laberinto del Ghisi del 1616, rarissimo e complicatissimo gioco di prestigio in forma di libro (lotto 516, base 800 euro).

Di lotti d’interesse toscano, invece, le ’Memorie del calcio fiorentino del Bardi’ (1688, lotto 229, base d’asta 1.100 euro) e ’Il Mondo Festeggiante’, raro e celebre libro di feste medicee in elegante legatura in pergamena coeva alle armi degli sposi (lotto 236, base 1.800 euro).