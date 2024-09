Liberi Tutti. La chiusura è con la banda Il festival Liberi Tutti a Sesto Fiorentino si avvia alla conclusione con la banda musicale locale in piazza Vittorio Veneto per l'80° anniversario della Liberazione. Seguirà una tombolata di beneficenza per tutte le età, chiudendo così una serie di eventi che ha visto la partecipazione di artisti come Max Gazzè e Aldo Cazzullo.