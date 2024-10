L’IA senza filtri e il futuro incerto

Abbiamo fatto un esperimento, intervistando l’intelligenza artificiale sulle questioni aperte della città. Naturalmente un’intelligenza artificiale molto calata nel contesto. Molto fiorentina. Che ne discende? Intanto una nutrita dose di polemica. Prendiamo il rifacimento dello stadio. I dubbi della nostra IA sull’uso cospicuo di soldi pubblici è un bel dire. Ma l’IA non si può nascondere dietro a un dito. Ai fiorentini lo stadio risistemato come nuovo interessa, eccome. Ma quanto tempo ci vuole? A scadenza 2029? Siamo decisamente fuori dell’orizzonte visibile. Chissà che succederà da qui ad allora, dice la nostra fiorentinissima IA. Magari sarà tutto da rifare come avrebbe detto Bartali.

Poi c’è l’aria inquinata, lo smog, corollario delle giornate fiorentine, soprattutto quando la pressione è alta e nella buca dove ci troviamo non si muove foglia. Ma l’IA sorvola. Si tratta di affare che interessa molto gli umani.

Come del resto la sicurezza, sulla quale però l’IA si sofferma e dimostra di sapere tutto. Sa della maggiore vigilanza, delle telecamere sempre accese, senza che tutto questo ponga rimedio alla cosiddetta microcriminalità. Da sempre, non da oggi, non è possibile parcheggiare, anche con robusta catena, una bicicletta minimamente appetibile senza la quasi certezza che sparisca. Siamo costretti a muoverci con rottami e anche questi non sono esenti. Oggi, poi, i turisti che affollano copiosi le strade del centro sono nel mirino degli scippatori. Poi l’IA si occupa di quella piccola deforestazione de’ no’ altri provocata dal moltiplicarsi dei cantieri. Tutto compensato, naturalmente, da nuove piante, più numerose, ma che sono giovani e quindi poco ombreggianti. Ancora una volta l’orizzonte è lontano e quasi non si vede. E non si vede all’orizzonte neppure la riduzione del traffico che il reticolo delle tramvie completato dovrebbe garantire. È una IA molto fiorentina: pessimista e polemica. E per i fatti? Proviamo con una IA non fiorentina.