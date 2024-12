Lezioni di canto a scuola. Il prof d’eccezione è Aleandro Baldi

Sarà Aleandro Baldi, cantautore grevigiano vincitore di due Festival di Sanremo, a insegnare la passione per la musica e il canto agli studenti delle scuole primarie. E insegnerà loro che suonare e cantare è liberare emozioni. Baldi ha messo a disposizione del mondo scolastico strumenti ritmici, sonori e compositivi, capaci di riempire il silenzio e trasformarlo in un coro di sentimenti. Sono gli obiettivi del progetto educativo finanziato dal Comune e realizzato insieme all’Istituto comprensivo di Greve in Chianti, con il coordinamento dell’insegnante Patrizia Moroni. Il percorso educativo che vuole avvicinare gli studenti all’universo musicale e coinvolge una decina di classi per un totale di 200 bambini circa. Iniziata da qualche settimana, l’iniziativa vede una stagione di incontri settimanali in ogni scuola e si concluderà a febbraio. Intanto oggi si terrà la prima esibizione pubblica con il coro di Natale composto dagli alunni e dalle alunne della scuola primaria Bucciolini di Strada in Chianti, accompagnati da Aleandro Baldi. Il concerto è in programma alle 15. L’intento è quello di coinvolgere gli studenti e trasmettere loro la passione per il canto- un’esperienza artistica e umana che vuole rendere partecipi i bambini e metterli a conoscenza dei valori che sorreggono l’universo musicale, fondamentale per lo sviluppo cognitivo e motorio dei più piccoli.

Andrea Settefonti