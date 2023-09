Lezioni di assistenzacon la Fondazione Ant

Il 20 settembre nuovo corso base per caregivers che assistono a domicilio un proprio caro, organizzato da Fondazione Ant. Il corso, alla BiblioteCaNova Isolotto, è gratuito ed è realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze. Il percorso studiato da Ant è rivolto ai familiari che si prendono cura dei propri cari affetti da patologie croniche di ogni tipo. Si propone di favorire l’acquisizione di conoscenze e tecniche che possano supportare i caregivers nella gestione quotidiana del malato, fornendo indicazioni utili sia rispetto all’assistenza di base, sia rispetto alla gestione emotiva della situazione. E’ tenuto da medici, infermieri, psicologi e nutrizionisti Ant in collaborazione con assistenti sociali del Comune di Firenze e infermieri della Casa di Comunità del Quartiere 4. Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione, scrivendo a [email protected] o chiamando i numeri 055.5000210 e 3486563274. Per chi non potesse partecipare in presenza sarà possibile seguire il corso online grazie alla diretta streaming sulla pagina Facebook della BiblioteCaNova.