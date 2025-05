Lezione antincendio con i volontari della Vab per i bambini del nido

Mattinata speciale vissuta dai bambini del nido di Leccio grazie alla visita entusiasmante dei mezzi di soccorso anti fuoco. Protagonisti di questa esperienza spettacolare sono stati gli operatori della Vab – vigilanza antincendi boschivi di Rignano: con i loro mezzi speciali, hanno fatto vivere a grandi e piccini dei momenti indimenticabili. I bambini (e anche gli adulti) non solo hanno potuto vedere da vicino mezzi di soccorso sempre affascinanti, ma hanno anche spruzzato l’acqua per spegnere un finto fuoco e poi acceso la sirena. Con stupore, risate e tanti battiti delle manine, i bambini con i loro educatori hanno vissuto un momento speciale e lo hanno fatto anche vivere agli operatori della Vab.

Sempre il mondo dell’infanzia reggellese si è colorato di un altro bel dono: le sedute modulari create per la mostra estiva del The Mall "Fabrics" sono state donate ad alcune scuole. Le speciali opere sono state collocate negli spazi esterni dello stesso nido di Leccio e della sua scuola materna, all’infanzia di Cetina, alle medie di Reggello e anche alla biblioteca comunale. "È un gesto che racconta tanto: l’arte e il design non devono rimanere chiusi nei musei o negli spazi espositivi, ma possono diventare parte della quotidianità, soprattutto nei luoghi dedicati alla crescita e alla formazione" commenta il sindaco Piero Giunti ringraziando The Mall. "Restituire qualcosa al territorio che ci ospita è per noi un piacere e un valore – aggiunge Giorgio Motta, Ceo dell’outlet –. Siamo felici che queste sedute possano diventare strumenti di gioco, scoperta e apprendimento".

Manuela Plastina