L’ex sindaco Gianassi rientra tra le fila del Pd e Italia Viva lo bacchetta

Ritorni ‘eccellenti’ ma forse anche ingombranti nel Pd. Con un post pubblicato su Facebook l’ex sindaco Gianni Gianassi ha annunciato di essersi nuovamente iscritto al Pd, lasciato diversi anni fa. Il ritorno sarebbe dovuto all’elezione a segretario nazionale di Elly Schlein (che Gianassi annuncia di avere votato nelle primarie) e ai primi impegni verso il cambiamento presi dalla stessa Schlein ma non alla ricerca di ‘poltrone’ o comunque – scrive l’ex sindaco – di "una cosa che ho già fatto, di solito con un certo successo".

Per Italia Viva Sesto, la mossa di Gianassi "rappresenta una decisione con un importante valore politico. Spesso negli anni passati abbiamo visto come gli avvenimenti politici sestesi abbiano anticipato l’evolversi degli eventi nazionali. Anche stavolta sarà così: chi ha abbandonato il vero Pd del 40% finalmente potrà rientrare in quello ‘vincente’ del 20%. In ogni caso ci sentiamo di rivolgere un ringraziamento a Gianassi perché con la sua decisione contribuisce enormemente a chiarire il quadro politico sestese e quale sarà la sinistra del futuro. Noi saremo altrove, tra i veri riformisti".

S.N.