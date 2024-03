L’ex Gkn protesta. Stipendi non pagati

Sono saliti sulla torretta di illuminazione del binario 17, alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Si sono arrampicati fin lassù, gli operai della Gkn, per protestare contro il mancato incontro al Ministero fissato per martedì. A Roma, infatti, si sarebbe dovuto discutere della decisione di Qf di non presentare il Piano sociale, come previsto dalla legge, e del ‘contraltare’ degli esodi incentivati nei confronti dei 160 lavoratori rimasti. Ma la proprietà, dicono i sindacati, avrebbe negato la propria disponibilità a partecipare solo il giorno prima. Da lì la nuova protesta, simile a quella del 1° marzo quando alcuni operai erano saliti su un lampione della luce pubblica. Entrambe le iniziative, però, non sarebbero state condivise da tutti i lavoratori. La Rsu, invece, attacca: "I giorni di stipendio non pagato si accumulano e di ammortizzatori sociali non si parla".

P.F.N.