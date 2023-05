L’ex Bird diventa un centro civico Il comune rileva la storica birreria

Torna in attività la struttura che ospitava il Bird, celebre birreria di Vico, a Barberino Valdelsa. Acquistata dal Comune, l’amministrazione ha speso 90mila euro per un progetto di ristrutturazione dello spazio. Sono stati rinnovati l’impianto meccanico e quello elettrico ed è stata risistemata la cucina. Adesso sarà definito il regolamento per la gestione dello spazio: l’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di creare un centro civico a disposizione della comunità. "Intendiamo restituire questo spazio alle famiglie e ai cittadini residenti – dichiara il sindaco David Baroncelli – trasformandolo in un luogo da vivere e condividere, aperto a tutti, dove potersi incontrare e socializzare".

Il locale che si trova nel cuore della frazione, era entrato a far parte del patrimonio pubblico di Barberino Tavarnelle con l’acquisto, avvenuto qualche anno fa, per un importo complessivo pari a 135mila euro.

"Abbiamo riqualificato l’edificio e lo abbiamo reso funzionale ai bisogni della comunità", continua il sindaco. "Utilizzeremo lo spazio per offrire nuove opportunità di valorizzazione della storia urbana, culturale e commerciale del centro abitato e stimolare la partecipazione e la rappresentatività civica dei cittadini". Nell’ex Bird il Comune organizzerà attività istituzionali e di decentramento, oltre ad organizzarvi manifestazioni e cerimonie ufficiali. Un punto di ritrovo che metterà al centro la cultura sociale della frazione investendo sulle importanti potenzialità interne ed esterne del locale.

