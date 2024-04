Levante: "Il mio pop non allineato"

"Il mio pop non allineato nasce dalla mia vita che va nella stessa direzione. Racconto solo quello che vivo attraverso i miei occhi. Fortunatamente l’anima non si può imitare, ma si può seguire il buon esempio". Dopo il forfait dello scorso marzo, fa tappa sabato alle 20,45 al Teatro Verdi di Firenze il tour Live Nei Teatri di Levante, che il 2 maggio sarà al Teatro Lyrick di Assisi e il 4 maggio al Teatro Verdi di Pisa. Un’occasione da non perdere per i tanti fan della vocalist di Caltagirone che in questi concerti ripercorre con la sua band i sui primi dieci anni di carriera e propone dal vivo i brani migliori dei suoi cinque album. L’autrice, che canta e interpreta con personalità e visionarietà un nuovo pop rock fuori dalle righe, in questo show ha puntato i fari sui brani dell’ultimo ottimo disco Opera Futura, ma non dimentica anche le sperimentazioni degli esordi. Uno spettacolo inedito che sceglie di sviluppare alcune suggestioni visive e musicali del repertorio di Claudia Lagona, in arte, anzi in musica, Levante, in un abito rinnovato che, come solo in teatro può accadere, offre un contatto più stretto, intimo e accogliente al pubblico che la segue sempre con grande affetto. La cantautrice e scrittrice siciliana (ha scritto “Se non ti vedo non esisti” nel 2017, “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” nel 2018 e “E questo cuore non mente” nel 2021), ricambierà la cortesia proponendo, insieme alle immancabili hit live, alcune perle che mancano in scaletta da tanto.

Giovanni Ballerini