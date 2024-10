Letture sul genere e sulla memoria. Riparte il servizio di prestito libri

Ripartita a Pontassieve l’attività all’interno del punto prestito libri nella sala soci coop, gestito in collaborazione con la Biblioteca comunale di Pontassieve e con la partecipazione di Artemisia e della rete delle associazioni della memoria. Un progetto storicamente molto apprezzato sul territorio. Tra le novità editoriali, una sezione dedicata alla letteratura di genere ed alcune pubblicazioni su memoria e resistenza.

In calendario sono già previsti i primi appuntamenti di ottobre e di novembre con libri ed autori. Si tratta di uno spazio dedicato ai libri ed ai lettori, vero e proprio punto d’incontro per chi ama leggere e condividere la sua passion. Lo spazio bibliocoop si trova nella sala soci di via Verdi. Un’iniziativa che era stata temporaneamente chiusa dopo le restrizioni del covid. L’inaugurazione del rinnovato punto prestito libro è avvenuta alla presenza di Carlo Boni (in foto), Sindaco del Comune di Pontassieve che ha anche la delega alle Politiche culturali ed alla promozione della lettura, e di Luciana Bigliazzi, Presidente sezione soci Coop Valdisieve.

All’evento erano presenti anche i rappresentanti di Anpi, Aned e Anei e dell’Associazione Artemisia che hanno collaborato alla riapertura, fornendo consulenza e supporto nell’allestimento degli scaffali dedicati al tema della memoria e della relazione fra i generi. Novità, queste, che mettono al centro temi attuali e fondanti del vivere civile, qualificando ancor più la proposta editoriale della bibliocoop. Alla riapertura della bibliocoop è seguita la conferenza su ‘Come, perché e conseguenze della tragedia Andrea Doria’, con approfondimenti sull’affondamento, il processo e sulla figura del Comandante Pietro Calamai.

Leonardo Bartoletti