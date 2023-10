"Letture per il Vajont a San Casciano: il reading collettivo al Teatro Niccolini" 40 cittadini saliranno sul palcoscenico del Niccolini per commemorare la tragedia del Vajont. Un reading collettivo per ricordare le 2mila vittime. Ingresso gratuito. Info: tel. 055 8290137, 055 8256388.