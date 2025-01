Letture in stile noir. In città il primo festival con al centro il giallo

Dal 10 febbraio al via il primo festival di letteratura noir a Sesto, una kermesse di una settimana dedicata a indagini e misteri tra presentazioni di libri, approfondimenti sul tema, cene con delitto, quiz, concerti e messinscene. Presenti anche alcuni degli autori più amati del momento, come Maurizio de Giovanni (in foto), Marco Malvaldi, Marco Vichi, Barbara Perna, Sarah Savioli e Antonio Manzini. "Già da questa prima edizione - commenta Jacopo Madau, assessore alla cultura di Sesto Fiorentino – abbiamo smosso nomi importanti della letteratura italiana per convogliare a Sesto appassionati da tutta Italia. Questo grazie alla sinergia tra diversi soggetti culturali che fanno confermare la nostra città come luogo di cultura anche leggera e popolare".

Il festival avrà una connotazione al femminile, sottolinea la scrittrice Paola Alberti, direttrice artistica della kermesse: "In un mondo del giallo italiano spesso declinato al maschile, rappresentiamo anche l’importante la presenza di scrittrici e pittrici". Non solo attualità: un’attenzione sarà posta anche al giallo classico, partendo dalla figura dell’investigatore per eccellenza: Sherlock Holmes. Si parte il 10 alle 17 con l’evento di apertura alla libreria Rinascita a cura del Club del Giallo di Sesto, seguita subito da un incontro con Marco Vichi, Leonardo Gori, Gianni Biondillo, Gian Andrea Cerone. Il 13 in programma anche la "Gara su Sherlock Holmes": in biblioteca la sfida di conoscenza su tre racconti con due classi del Liceo Artistico di Porta Romana, succursale di Sesto Fiorentino. Il programma completo è sul sito del Comune.