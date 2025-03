Letture in biblioteca per la poesia

Per la Giornata mondiale della Poesia, che ricorre oggi alle ore 17.30 la biblioteca comune di Fiesole ospita la lettura pubblica di Howl (Urlo) di Allen Ginsberg. L’appuntamento propone a 70 anni dalla prima lettura in pubblico del poema che causò indignazione e proteste pubblica e che si concluse con un processo per oscenità alla casa editrice City Lights di Ferlinghett. Sarà l’occasione per analizzare il testo diventato il manifesto della Beat Generation.

L’iniziativa è a cura di Matteo Rimi. Percussioni Emanuel Ramalho. Luci: Marco Faccenda. Video: Alessandro Imondi. Le iniziative della biblioteca proseguono con un laboratorio gratuito di scrittura creativa della docente Alessandra Piccinni, venerdì 28 marzo. Infine gruppo di lettura 27 marzo alle ore 17.30, con Le quattro ragazze Weiselberger di Fausta Cialente.