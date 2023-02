Firenze, danno fuoco alla lettera della preside Savino

La foto pubblicata su Twitter da Blocco studentesco

Firenze, 23 febbraio 2023 – Uno striscione con la scritta “Non ci fermerà una circolare studenti liberi di lottare” è apparso questa mattina, 23 febbraio, ai cancelli dell’istituto Leonardo Da Vinci. Studenti e personale scolastico se lo sono trovato alle 7.30 steso all’ingresso della scuola guidata dalla dirigente Annalisa Savino, la preside che due giorni fa, dopo i fatti avvenuti davanti al liceo Michelangiolo, ha scritto una lettera agli studenti (qui il testo integrale).

Lo striscione firmato Blocco studentesco è stato pubblicato su Twitter accompagnato da una foto dove si vede una persona intenta a dare fuoco alla stessa lettera della preside Savino. A corredo del post il messaggio: "Un’intera generazione di cosiddetti “docenti”, in realtà propagandisti politici in servizio permanente, dovrebbe finalmente andare in pensione anticipata. Sono loro la causa principale del disastro del sistema educativo italiano. Rottami del 68".