Lettera per la madre di Michela "Oggi un fiume rosa nel rione"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Gaia Simonetti a Paola, mamma di Michela Noli, la donna barbaramente uccisa nel 2016 all’Argingrosso dall’ex marito Mattia Di Teodoro.

"Cara Paola,

credo che nella vita ci siano linee che si intrecciano e che, in qualche modo, tracciano dei percorsi. Ti ho incontrata una sera per un riconoscimento al tuo coraggio e al tuo impegno nelle scuole dove porti la tua storia, la forza del rispetto: ’Lo devo a Michela e a tutte le bambine e donne che subiscono violenza’, dicesti. Chiesi il tuo numero di telefono. Ti parlai della mia esperienza di dolore, della perdita di un bambino che non ho potuto veder nascere. Le tue parole, accompagnate da un abbraccio forte, furono: ’Se condividiamo il dolore, proviamo a sopravvivere’.

Abbiamo camminato assieme, anche quando un piede è davanti al precipizio e l’altro non sa se seguirlo o fare un passo indietro. Ci siamo incontrate con altre madri che come noi hanno perso figli. Condividendo il dolore, abbiamo provato a scrivere lettere ai nostri figli dove la parola ’vita’ compare più volte e vince sulle altre. Nei nostri testi raccontiamo quanto abbiamo costruito nel nome dei nostri ragazzi e il nostro coraggio diventa una mano tesa per altre mamme e papà, che sono chiamati come noi a prove troppo dure dell’esistenza. Tu hai raccontato al tuo ’angelo biondo’. Michela, le tue giornate nelle scuole, le borse di studio che l’amore per tua figlia hanno generato e di quella farfalla dispettosa, che si era posata sul volto nel dipinto che avevi realizzato per la tua ragazza.

Oggi un fiume rosa invaderà il giardino dedicato a Michela. Ti ringrazierò per aver potuto camminare un bel pezzo di strada con te e la tua famiglia.