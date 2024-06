L’estate si accende. Musica e spettacoli. Tutti gli appuntamenti

L’estate entra nel vivo, a Scandicci. Il cartellone degli eventi propone infatti tanti appuntamenti anche a luglio, nel totale dei 130 organizzati per il cartellone 2024. A tenere banco in questi giorni, fino al 3 luglio è la rassegna di danza contemporanea Nutida-Nuov? Danzator?, la cui direzione artistica è affidata a Cristina Bozzolini e a Saverio Cona. Appuntamenti all’Acciaiolo oggi, domani e poi il 1°, 2 e 3 luglio dalle ore 18.45. L’Accademia Musicale di Firenze, al Pomario dell’Agorà dell’Acciaiolo, propone intanto eventi di musica e di teatro che celebrano importanti anniversari. Si parte oggi alle 21.30 (ingresso gratuito) col coro degli Academy Singers, diretti da Gianni Mini. Tra gli appuntamenti più importanti Enrico Fink e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo con lo spettacolo musicale Klezmer (8 luglio), Ciro Masella in ’Un’opera da quattro soldi’ (12 luglio) e i cento anni dal delitto Matteotti raccontato da Meacci, Morozzi e Riondino nello spettacolo ’Il corpo’, ideato e presentato da Riccardo Nencini (15 luglio). Il 10 tornaTeatro Studio Krypton con ’Apologia della pace e dell’armonia del movimento’, progetto di cui fan parte anche ’Un’unica grande preghiera, omaggio a Etty Hillesum’ al Pomario dell’Acciaiolo. A settembre ’Body Scaping: Kinetic Harmonies’ di Bevilacqua.