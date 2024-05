L’estate moltiplica i treni in Toscana

Con la Trenitalia Summer Experience, al via dal 9 giugno, in Toscana arrivano nuovi collegamenti per le mete turistiche. Il Frecciarossa notturno collegherà la Toscana alla costa tirrenica fino a Reggio Calabria. Potenziata anche l’offerta per il Cilento, con 2 collegamenti addizionali venerdì, sabato e domenica che estendono la loro corsa fino a Sapr.i Tra le mete di mare c’è Orbetello-Monte Argentario dove per il periodo estivo tornano in servizio le Frecce. Inoltre, tante destinazioni raggiungibili con FrecciaLink, come, ad esempio, Sorrento, il Gargano, Piombino, Cecina e, novità rispetto agli scorsi anni, Acciaroli, Pioppi, Casal Velino Marina, S. Maria e S. Marco di Castellabate nel Cilento. Per chi, invece, preferisce la montagna saranno disponibili 10 Frecciarossa al giorno con arrivo a Trento e Bolzano. Le più belle località di montagna delle Alpi anche da Firenze saranno ancora più vicine: Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme, Cortina d’Ampezzo, Cadore, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Courmayeur e Aosta. Per chi vuole andare all’estero, invece, da Firenze si andrà a Vienna, Salisburgo e Monaco di Baviera.

A livello toscano, la novità sarà il collegamento ’Argentario Link’ che consentirà di viaggiare fino a Orbetello-Monte Argentario e poi proseguire in bus fino a Porto Santo Stefano. Confermato anche il treno Etruschi Line per raggiungere le località balneari da Pisa fino a Grosseto, con fermate nelle principali località tra cui: Castiglioncello, Cecina, San Vincenzo, Campiglia Marittima e Follonica. Grazie a Elba Link, una volta arrivati in treno a Piombino, si può proseguire il viaggio via nave, con il biglietto acquistato sui canali Trenitalia verso l’Elba. Inoltre, fino al 1° settembre sarà possibile raggiungere le Cinque Terre da Arezzo e dal Valdarno, con la coppia di treni attiva tra Arezzo e Sestri Levante.