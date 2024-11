L’eredità di Joe Barone: "In dono defibrillatori a tutte le scuole calcio"

Una fondazione dedicata alla memoria dell’ex direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, scomparso la scorsa primavera. L’imminente nascita della fondazione è stata annunciata direttamente dal figlio, Giuseppe, che ne ha parlato ieri a Calenzano a margine del conferimento alla memoria del padre di un riconoscimento legato al premio Giglio d’Oro.

"Siamo ancora nelle prime fasi ma andiamo avanti su questo progetto - ha spiegato - Sarà una cosa bella sia per la gente che ha conosciuto mio padre a New York ma anche che lo ha fatto qui a Firenze".

Quindi l’annuncio di una grande progetto concreto e di straordinaria importanza per il territorio. "Vogliamo donare i defibrillatori a tutte le scuole calcio che sono nella zona di Firenze e in quella di New York – sono ancora le parole di Giuseppe Barone – ma abbiamo poi tante altre idee alle quali stiamo lavorando". Giuseppe ha quindi ricevuto un premio speciale alla memoria del padre. "Sono contento di ricevere questo premio - ha aggiunto -, ringraziamo le persone che sono dietro questo evento. Grazie di cuore".

Tra l’altro proprio nei giorni scorsi la moglie del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, Catherine, intervenendo in collegamento video a un convegno in svolgimento al Viola Park e che ha visto la presentazione dei reperti archeologici scoperti nel corso dei lavori di costruzione del nuovo centro sportivo del club gigliato (tra cui una fattoria romana, una strada e una necropoli con ben 170 tombe) ha annunciato, dicendosi "orgogliosa" delle scoperte, che le "piacerebbe che alcuni di questi oggetti fossero esposti in ambiente sicuro alla villa Joe Barone".

Intanto dopodomani, venerdì 22, in città si terrà un convegno dedicato alla ricerca in materia di cardiomiopatia aritmogena, alle prospettive di riforma dell’attuale normativa in materia di visite medico sportive e alla sostenibilità finanziaria delle società calcistiche dopo il decreto Abodi. L’evento è organizzato dall’associazione Davide Astori Ets, nata dopo la morte del capitano della Fiorentina.

Il convegno, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, si svolgerà al centro tecnico federale di Coverciano. "Ogni evento dell’associazione ci riempie di gioia ed in quei momenti è come se Davide fosse tra noi", ha affermato Anna Astori, madre di Davide. "L’auspicio è che le possibili modifiche in tema di visite medico sportive e di vincolo culturale sulle strutture sportive, unite al decreto Abodi, possano garantire la salute degli sportivi tutti e strutture moderne al Paese", ha spiegato il presidente dell’associazione Luigi Maria Miranda.

"Un’iniziativa importante - le parole dell’assessora allo Sport Letizia Perini -. Sarà un momento in cui si proverà a rispondere ad alcune domande cercando di promuovere e incentivare una vera cultura sportiva, affrontando aspetti fondamentali come la salute degli atleti".