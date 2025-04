L’eredità artigianale della nonna. Elaborati grafici in dono al Comune

Muore la nonna, una delle ultime testimoni del Punto Tavarnelle, e la nipote dona al Comune tutti i disegni su carte dei merletti del celebre ricamo. Il sindaco David Baroncelli ha ricevuto dalla giovane Silvia Fedi, nipote della centenaria Tosca Bertoni, una serie di scatole contenenti disegni ed elaborati grafici, progettati e realizzati a mano dalla nonna Tosca e dalla bisnonna Dina Bertelli dall’inizio del secolo scorso. Disegni con motivi floreali, forme decorative, figure geometriche e coppie di sposi comunemente chiamati dalle merlettaie ‘omino e donnina’. Un patrimonio di saperi rurali e ricami di una volta che il primo cittadino intende mettere a disposizione delle insegnanti e delle allieve iscritte all’Accademia "Impara l’arte col Punto Tavarnelle", in partenza dalla prossima settimana.

"Il patrimonio artigianale – dichiara il sindaco Baroncelli - che stiamo mettendo insieme con la partecipazione attiva delle famiglie è destinato a tradursi in un’eredità culturale di altissimo valore. Ringrazio di cuore Silvia che ha voluto affidare a noi il lavoro secolare di Tavarnelle". Da domani prenderà il via, nella ex biblioteca comunale di piazza della Repubblica a Tavarnelle, la terza edizione dell’Accademia, un progetto promosso e finanziato dal Comune, gestito e realizzato da Chiantiform. Una scuola gratuita rivolta a tutte le età. Iscrizioni aperte. Info telefonando al 055.8294624 oppure alla mail [email protected].

An.Set.